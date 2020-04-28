Відеоконференція глав МЗС нормандського формату відбудеться в четвер, всі дали згоду

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Всі глави МЗС країн-учасниць нормандського формату дали згоду

Зустріч голова Міністерств закордонних справ нормандського формату у форматі відеоконференції запланована на цей четвер, всі сторони дали згоду. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Кулеба, відеоконференція відбудеться 30 квітня.

"Відеоконференція відбудеться у цей четвер, 30 квітня. Будуть всі чотири міністри закордонних справ. Я дякую їм всім за те, що вони погодилися взяти участь у цьому заході", - заявив Кулеба.

Міністр вважає, що вже давно назріла потреба в розмові міністрів нормандського формату, тому що "рішення паризького нормандського саміту пробуксовують".

"Потрібно надати імпульс на шляху до їх виконання для того, щоб відкрити шлях до наступного саміту в Берліні", - додав він.

Нагадаємо, раніше Росія звинуватила Україну в зриві нормандського саміту в квітні.

Раніше на відеоконференції контактної групи обговорили реалізацію домовленостей "нормандської четвірки". Українська сторона наполягає на виконанні всіх пунктів і називає це умовою наступного саміту в Берліні на рівні глав держав.