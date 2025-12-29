Відео з ураженням Київської ГЕС перевіряє СБУ, - "Укргідроенерго"

У компанії наголосили, що розповсюдження подібних матеріалів в умовах воєнного стану є вкрай небезпечним, адже може допомогти ворогу коригувати удари та наражає на загрозу персонал об’єкта критичної інфраструктури.

"Усі причетні особи нестимуть відповідальність за скоєне, адже розповсюдження вищезгаданого відео в умовах воєнного стану в країні допомагає ворогу коригувати удари та наражає на небезпеку персонал станції", - зазначили в "Укргідроенерго".

Також у компанії нагадали, що офіційно надавати будь-яку інформацію, фото, відео чи коментарі щодо уражень об’єктів критичної інфраструктури можуть виключно уповноважені державні органи.

Українців закликають не знімати й не публікувати фото та відео моментів ударів, роботи ППО або наслідків атак на критичну інфраструктуру, оскільки за такі дії передбачена відповідальність.