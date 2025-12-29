Видео с поражением Киевской ГЭС проверяет СБУ, - "Укргидроэнерго"

В компании отметили, что распространение подобных материалов в условиях военного положения является крайне опасным, ведь может помочь врагу корректировать удары и подвергает угрозе персонал объекта критической инфраструктуры.

"Все причастные лица будут нести ответственность за содеянное, ведь распространение вышеупомянутого видео в условиях военного положения в стране помогает врагу корректировать удары и подвергает опасности персонал станции", - отметили в "Укргидроэнерго".

Также в компании напомнили, что официально предоставлять любую информацию, фото, видео или комментарии относительно поражений объектов критической инфраструктуры могут исключительно уполномоченные государственные органы.

Украинцев призывают не снимать и не публиковать фото и видео моментов ударов, работы ПВО или последствий атак на критическую инфраструктуру, поскольку за такие действия предусмотрена ответственность.