Видео с поражением Киевской ГЭС проверяет СБУ, - "Укргидроэнерго"

Служба безопасности Украины проверяет распространенное в соцсетях видео с детализацией поражений Киевской гидроэлектростанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидроэнерго".
В компании отметили, что распространение подобных материалов в условиях военного положения является крайне опасным, ведь может помочь врагу корректировать удары и подвергает угрозе персонал объекта критической инфраструктуры.
"Все причастные лица будут нести ответственность за содеянное, ведь распространение вышеупомянутого видео в условиях военного положения в стране помогает врагу корректировать удары и подвергает опасности персонал станции", - отметили в "Укргидроэнерго".
Также в компании напомнили, что официально предоставлять любую информацию, фото, видео или комментарии относительно поражений объектов критической инфраструктуры могут исключительно уполномоченные государственные органы.
Украинцев призывают не снимать и не публиковать фото и видео моментов ударов, работы ПВО или последствий атак на критическую инфраструктуру, поскольку за такие действия предусмотрена ответственность.
В субботу, 27 декабря, Россия снова осуществила массированный обстрел украинской энергетической инфраструктуры, применив дроны-камикадзе, крылатые ракеты и аэробаллистические "Кинжалы". Основной удар пришелся на Киев и Киевскую область.
Тогда же в сети появилось видео с последствиями российского удара по Киевской ГЭС.
В столице повреждения зафиксировали сразу в семи районах. На правобережье действуют плановые графики отключений электроэнергии, тогда как на левом берегу введены экстренные обесточивания. По информации ДТЭК, без света остаются десятки тысяч потребителей.
Исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов отметил, что удары по энергетике имеют целью не полный блэкаут, а психологическое давление на население и попытку дестабилизировать ситуацию в стране.
Подробнее о последствиях атаки РФ на столицу - читайте в материале РБК-Украина.