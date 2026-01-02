"Відео на пів мільйона": розвідка показала інсценування вбивства командира РДК Капустіна

"Для збереження життя командира "Російського добровольчого корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію, під час якої було інсценовано його загибель", - йдеться у дописі.

ГУР створило відеозапис, на якому ударний дрон влетів у мікроавтобус, в якому перебував Капустін, а інший - зафільмував "наслідки удару" у вигляді палаючої автівки.

"Замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам "замовлення" - пів мільйона доларів, які суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР", - зазначили представники розвідки.