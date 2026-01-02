UA

"Відео на пів мільйона": розвідка показала інсценування вбивства командира РДК Капустіна

Фото: командир "Російського добровольчого корпусу" Денис WhiteRex Капустін
Автор: Валерій Ульяненко

Головне управління розвідки (ГУР) інсценувало загибель командира "Російського добровольчого корпусу" Дениса Капустіна внаслідок удару безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУР в Telegram.

"Для збереження життя командира "Російського добровольчого корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію, під час якої було інсценовано його загибель", - йдеться у дописі.

ГУР створило відеозапис, на якому ударний дрон влетів у мікроавтобус, в якому перебував Капустін, а інший - зафільмував "наслідки удару" у вигляді палаючої автівки.

"Замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам "замовлення" - пів мільйона доларів, які суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР", - зазначили представники розвідки.

Що передувало

У четвер, 1 січня, стало відомо, що Денис Капустін живий, а гроші за його ліквідацію підуть на посилення спецпідрозділів ГУР.

Розвідка повідомила, що вбивство командира РДК замовили спецслужби РФ та виділили на це пів мільйона доларів. Спецоперація зі збереження життя Капустіна тривала понад місяць, при цьому вдалося встановити замовників злочину у російських спецслужбах та його виконавців.

"З поверненням!", - так очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов привітав Капустіна із командою спецпризначенців, яка пошила в дурні спецслужби РФ.

Нагадаємо, інформація щодо загибелі командира РБК Дениса Капустіна з'явилася 27 грудня. Повідомлялося, що це сталося на Запорізькому напрямку внаслідок прильоту FPV-дрона.

Детальніше про біографію командира РДК Дениса Капустіна - читайте в матеріалі РБК-Україна.

