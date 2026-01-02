"Видео на полмиллиона": разведка показала инсценировку убийства командира РДК Капустина

"Для сохранения жизни командира "Российского добровольческого корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и разоблачения вражеской агентурной сети, военные разведчики провели сложную многоэтапную спецоперацию, во время которой была инсценирована его гибель", - говорится в сообщении.

ГУР создало видеозапись, на которой ударный дрон влетел в микроавтобус, в котором находился Капустин, а другой - снял "последствия удара" в виде горящей машины.

"Заказчики преступления в российских спецслужбах в предоставленное видео поверили и оплатили украинским разведчикам "заказ" - полмиллиона долларов, которые существенно усилят боевые возможности спецназовцев ГУР", - отметили представители разведки.