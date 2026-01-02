"Видео на полмиллиона": разведка показала инсценировку убийства командира РДК Капустина

Главное управление разведки (ГУР) инсценировало гибель командира "Российского добровольческого корпуса" Дениса Капустина в результате удара беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР в Telegram.
"Для сохранения жизни командира "Российского добровольческого корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и разоблачения вражеской агентурной сети, военные разведчики провели сложную многоэтапную спецоперацию, во время которой была инсценирована его гибель", - говорится в сообщении.
ГУР создало видеозапись, на которой ударный дрон влетел в микроавтобус, в котором находился Капустин, а другой - снял "последствия удара" в виде горящей машины.
"Заказчики преступления в российских спецслужбах в предоставленное видео поверили и оплатили украинским разведчикам "заказ" - полмиллиона долларов, которые существенно усилят боевые возможности спецназовцев ГУР", - отметили представители разведки.
В четверг, 1 января, стало известно, что Денис Капустин жив, а деньги за его ликвидацию пойдут на усиление спецподразделений ГУР.
Разведка сообщила, что убийство командира РДК заказали спецслужбы РФ и выделили на это полмиллиона долларов. Спецоперация по сохранению жизни Капустина длилась более месяца, при этом удалось установить заказчиков преступления в российских спецслужбах и его исполнителей.
"С возвращением!", - так глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов поздравил Капустина с командой спецназовцев, которая оставила в дураках спецслужбы РФ.
Напомним, информация о гибели командира РБК Дениса Капустина появилась 27 декабря. Сообщалось, что это произошло на Запорожском направлении в результате прилета FPV-дрона.
Подробнее о биографии командира РДК Дениса Капустина - читайте в материале РБК-Украина.