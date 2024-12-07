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Відень готовий прийняти майбутні мирні переговори між Україною та РФ, - канцлер Австрії

Фото: канцлер Австрії Карл Негаммер (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Відень готовий прийняти майбутні мирні переговори між Україною та Росії. Як столиця нейтральної країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Австрії Карла Негаммера.

Негаммер подякував українському президенту Володимиру Зеленському за гарну та глибоку розмову, яку вони провели в Парижі.

Фото: український лідер Володимир Зеленський та канцлер Австрії Карл Негаммер (x.com/karlnehammer)

Канцлер повідомив, що під час розмови вони обговорили активізацію спільних зусиль для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

"Як столиця нейтральної країни, Відень завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори", - підкреслив він.

Нагадаємо, що сьогодні український президент прибув до Парижу. Раніше ми повідомляли, що Зеленський, ймовірно, відвідає церемонію відкриття Нотр-Дам-де-Парі у Франції.

Зауважимо, що сьогодні Трамп і Зеленський обоє будуть в Парижі. Однак про спільну зустріч лідерів нічого не відомо.

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Володимир ЗеленськийАвстрія