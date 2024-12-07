Відень готовий прийняти майбутні мирні переговори між Україною та РФ, - канцлер Австрії

Негаммер подякував українському президенту Володимиру Зеленському за гарну та глибоку розмову, яку вони провели в Парижі.

Фото: український лідер Володимир Зеленський та канцлер Австрії Карл Негаммер (x.com/karlnehammer)

Канцлер повідомив, що під час розмови вони обговорили активізацію спільних зусиль для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

"Як столиця нейтральної країни, Відень завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори", - підкреслив він.