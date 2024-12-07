Вена готова принять будущие мирные переговоры между Украиной и РФ, - канцлер Австрии

Негаммер поблагодарил украинского президента Владимира Зеленского за хороший и глубокий разговор, который они провели в Париже.

Фото: украинский лидер Владимир Зеленский и канцлер Австрии Карл Негаммер (x.com/karlnehammer)

Канцлер сообщил, что во время разговора они обсудили активизацию совместных усилий для достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира.

"Как столица нейтральной страны, Вена всегда готова принять будущие мирные переговоры", - подчеркнул он.