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Вена готова принять будущие мирные переговоры между Украиной и РФ, - канцлер Австрии

Фото: канцлер Австрии Карл Негаммер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вена готова принять будущие мирные переговоры между Украиной и Россией. Как столица нейтральной страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Австрии Карла Негаммера.

Негаммер поблагодарил украинского президента Владимира Зеленского за хороший и глубокий разговор, который они провели в Париже.

Фото: украинский лидер Владимир Зеленский и канцлер Австрии Карл Негаммер (x.com/karlnehammer)

Канцлер сообщил, что во время разговора они обсудили активизацию совместных усилий для достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира.

"Как столица нейтральной страны, Вена всегда готова принять будущие мирные переговоры", - подчеркнул он.

Напомним, что сегодня украинский президент прибыл в Париж. Ранее мы сообщали, что Зеленский, по всей вероятности, посетит церемонию открытия Нотр-Дам-де-Пари во Франции.

Заметим, что сегодня Трамп и Зеленский оба будут в Париже. Однако о совместной встрече лидеров ничего не известно.

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