Вена готова принять будущие мирные переговоры между Украиной и РФ, - канцлер Австрии

Вена готова принять будущие мирные переговоры между Украиной и Россией. Как столица нейтральной страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Австрии Карла Негаммера.

Негаммер поблагодарил украинского президента Владимира Зеленского за хороший и глубокий разговор, который они провели в Париже.

Фото: украинский лидер Владимир Зеленский и канцлер Австрии Карл Негаммер (x.com/karlnehammer)

Канцлер сообщил, что во время разговора они обсудили активизацию совместных усилий для достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира.

"Как столица нейтральной страны, Вена всегда готова принять будущие мирные переговоры", - подчеркнул он.