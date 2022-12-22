Фатальна помилка: в Польщі відповіли Макрону на його слова про "гарантії" для РФ

Висловлювання французького президента Емануеля Макрона щодо надання Москві так званих "гарантій безпеки" є стратегічною фатальною помилкою. Оскільки РФ не загрожує напад з боку НАТО чи України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Польщі Павла Яблонського в інтерв'ю RMF FM.

"Заяви президента Франції Еммануеля Макрона про необхідність надання гарантій безпеки Росії розцінюється як фатальна стратегічна помилка. Росії не загрожує напад ззовні, вона не потребує додаткових гарантій, тому що їй нічого не загрожує", - заявив Яблонський.

Також, він наголосив, що будь-які переговори з російським диктатором Володимиром Путіним не мають сенсу.

"Президент США Джо Байден абсолютно правий, коли каже, щоб розмова з Росією мала сенс, вона має бути чесною і заслуговувати на довіру. Наразі Росія не є стороною, що заслуговує на довіру, її мета не в тому, щоб закінчити війну і встановити мир", - додав польський дипломат.

Нагадаємо, що сьогодні французький лідер Емануель Макрон знову виступив за необхідність надання "гарантій безпеки" Росії після завершення війни.

Додамо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що така риторика Макрона є частиною російської інформаційної операції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.