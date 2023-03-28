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Віддав наказ про бомбардування драмтеатру в Маріуполі. Названо ім'я полковника РФ

Фото: названо ім'я полковника РФ, який віддав наказ про бомбардування драмтеатру в Маріуполі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російський полковник Сергій Атрощенко віддавав накази про бомбардування драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі. Сам же військовий, як з'ясувалось, народився в місті Овруч Житомирської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вбивцю Маріупольців номер один встановлено. Того, хто надавав накази та контролював бомбардування драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні", - написав він.

За його словами, літаки, що бомбардували Маріуполь злітали з аердрому Приморсько-Ахтарськ.

Як пише волонтерська спільнота Inform Napalm, дослідники якої дізнались про полковника, Сергій Атрощенко - командир в/ч 75387, 960-го штурмового авіаційного полку РФ, авіаполк якого дислокується на аеродромі на околицях міста Приморсько-Ахтарськ, Краснодарського краю на березі Азовського моря.

"До слова, народився в м. Овруч, Житомирської області, України. Потім жив у російському м.Липецьк", - пишуть волонтери.

Наразі він живе в елітній квартирі в Приморсько-Ахтарськ, яка розташована в 350 метрах від набережньої.

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти скинули бомбу на Драматичний театр. Зазначається, що у приміщенні ховалися сотні людей.

Наразі російські окупанти повністю знесли будівлю драмтеатру у захопленому Маріуполі.

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Маріуполь