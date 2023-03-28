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Отдал приказ о бомбардировке драмтеатра в Мариуполе. Названо имя полковника РФ

Фото: названо имя полковника РФ, который отдал приказ о бомбардировке драмтеатра в Мариуполе (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российский полковник Сергей Атрощенко отдавал приказы о бомбардировках драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе. Сам же военный, как выяснилось, родился в городе Овруче Житомирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Убийца Мариупольцев номер один установлен. Того, кто предоставлял приказы и контролировал бомбардировки драмтеатра, роддома и детской больницы", - написал он.

По его словам, бомбардировавшие самолеты Мариуполь взлетали с аэрдрома Приморско-Ахтарск.

Как пишет волонтерское сообщество Inform Napalm, исследователи которого узнали о полковнике, Сергей Атрощенко - командир в/ч 75387, 960-го штурмового авиационного полка РФ, авиаполк которого дислоцируется на аэродроме в окрестностях города Приморско-Ахтарского.

"К слову, родился в г. Овруч, Житомирской области, Украины. Потом жил в российском г. Липецке", - пишут волонтеры.

Сейчас он живет в элитной квартире в Приморско-Ахтарске, расположенной в 350 метрах от набережной.

Напомним, в Мариуполе российские оккупанты сбросили бомбу на Драматический театр. Отмечается, что в помещении скрывались сотни людей.

На данный момент российские оккупанты полностью снесли здание драмтеатра в захваченном Мариуполе.

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Мариуполь