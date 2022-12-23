Окупанти знесли драмтеатр в Маріуполі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами Лубінця, таким чином Росія знищила сліди своїх страшних злочинів.

"Драмтеатру в Маріуполі більше немає! Російська окупаційна влада зрівняла з лицем землі, колись визначу архітектурну пам’ятку міста, й місце, де водночас загинули й вижили сотні людей", - розповів він.

Як повідомлялось, російські окупанти та колаборанти хочуть повністю доруйнувати Маріуполь. Вони задумали знести цілий квартал у тимчасово окупованому місті.

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти скинули бомбу на Драматичний театр. Зазначається, що у приміщенні ховалися сотні людей.

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