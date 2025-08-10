У США зробили нову заяву про "обмін територіями" між Україною та РФ

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що жодних територіальних поступок у питанні війни в Україні просто так не буде. Так він висловився про те, як сприйняв слова президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

"Я сприйняв слова Зеленського за чисту монету. Тобто, жодні великі ділянки або території не будуть просто так віддані, якщо за них не боролися і не завоювали на полі бою", - відповів Вітакер, коментуючи територіальні "поступки" України.

Він також додав, що США потрібно, щоб ця війна закінчилася, а угода у свою чергу, дозволила б врятувати тисячі життів.

Крім того, Вітакер зазначив, що на Алясці може бути зустріч президента США Дональда не тільки з главою Кремля Володимиром Путіним, а й "із двома учасниками конфлікту", тобто - з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами посла, Трамп єдиний, хто може укласти угоду і він миротворець. Він додав, що в середньому президент США укладає одну мирну угоду на місяць.

Як приклад Вітакер навів мирну угоду між Азербайджаном і Вірменією, яку країни уклали 8 серпня в Білому домі.

"Тому я думаю, що президент Трамп найкраще підходить для того, щоб з'ясувати, чи можна досягти угоди і чи зможуть обидві сторони погодитися на припинення кровопролиття", - резюмував посол.