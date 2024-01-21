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Удаленные вакансии в топе. Какую работу ищут украинцы и где самые высокие зарплаты

Воскресенье 21 января 2024 06:00
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Удаленные вакансии в топе. Какую работу ищут украинцы и где самые высокие зарплаты Фото: украинцы чаще ищут удаленную работу (Getty Images)
Автор: Анна Березина

Вакансии с возможностью работы отдаленно остаются самыми популярными среди украинцев. Работодатели готовы нанимать работников на дистанционку во многих сферах. В то же время большим спросом среди соискателей пользуются профессии администратора, специалиста по продажам.

Подробнее о популярных вакансиях на рынке труда и какие зарплаты предлагают работодатели – в материале РБК-Украина.

При подготовке использовались данные портала Государственной службы занятости, аналитические материалы, предоставленные порталом поиска работы Work.ua.

Украинцы хотят работать дистанционно

Комфортные условия, гибкий график, возможность совмещать работу и учебу, экономия времени и денег на транспорт – все эти преимущества привлекают соискателей онлайн вакансий. По данным Work.ua, украинцы присылают наибольшее количество отзывов именно на предложения дистанционной работы.

Топ удаленных вакансий и средние зарплаты:

  • UI/UX дизайнер – 27,5 тыс.грн;
  • тестировщик – 25 тыс. грн;
  • ретушер – 18 тыс. грн;
  • переводчик английского языка – 22,5 тыс. грн;
  • видеомонтажер – 23 тыс. грн;
  • копирайтер – 20 тыс. грн;
  • графический дизайнер – 19 тыс. грн.

Ежемесячные исследования портала поиска работы доказывают, что украинцы не слишком хотят работать в офисах. Лишь 8% опрошенных Work.ua респондентов сказали, что им комфортнее работать в офисе, 45% предпочитают дистанционку.

Работодателям, которые предлагают вакансии онлайн, удается получать в 5 раз больше отзывов от соискателей, чем компаниям, не предоставляющим такой возможности.

Таким образом, конкуренция на отдаленные вакансии достаточно высока.

Удаленные вакансии в топе. Какую работу ищут украинцы и где самые высокие зарплаты

Какие вакансии пользуются наибольшим спросом среди соискателей

Больше всего отзывов на Work.ua имеют предложения работы в следующих отраслях:

  • Продажи, закупка
  • IT, компьютеры, интернет
  • Администрация, руководство среднего звена
  • Сфера обслуживания
  • Розничная торговля
  • Секретариат, делопроизводство
  • Маркетинг, реклама, PR

В сфере продаж и закупок размещают вакансии менеджеров по продажам различных товаров и услуг, менеджеров по работе с клиентами. Средняя зарплата предлагается на уровне 25 тыс. грн.

Удаленные вакансии в топе. Какую работу ищут украинцы и где самые высокие зарплаты

Вакансии для менеджера по продажам (скриншот Work.ua)

Сфера IT является самой конкурентной. Хотя зарплаты здесь высокие и есть возможность работать онлайн, количество соискателей с опытом бьет рекорды по итогам прошлого года. На Work.ua привели пример, что на вакансию UI/UX-дизайнера в маркетинговое агентство отправил резюме 631 соискатель с требованием 2 года опыта.

Украинцы также активно ищут работу в сфере "Администрация, руководство среднего звена". Устроиться можно по вакансии администратора, помощника руководителя, ассистента на среднюю зарплату от 20 тыс. грн.

Удаленные вакансии в топе. Какую работу ищут украинцы и где самые высокие зарплатыВакансии администратора (скриншот Work.ua)

Рейтинг зарплат

Рейтинг должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ИТ) по состоянию на декабрь 2023 года возглавили военные специальности: стрелок, минометчик, командир отделения, пилот дрона (свыше 70 тыс. грн), связист (60 тыс. грн).

Самые большие зарплаты среди гражданских профессий имеют:

  • медиабаер – 55 тыс. грн;
  • эндодонтист – 50 тыс. грн;
  • водитель-международник – 45 тыс. грн;
  • рихтовщик – 40 тыс. грн;
  • бизнес-аналитик – 38 тыс. грн;
  • риелтор – 37,5 тыс. грн.

Удаленные вакансии в топе. Какую работу ищут украинцы и где самые высокие зарплаты

Зарплаты по вакансии медиабаера (скриншот Work.ua)

В целом средняя заработная плата в Украине на декабрь 2023 составляла 19 тыс. грн (предложения по вакансиям на Work.ua). Лидером является Киевская область с зарплатой 20,85 тыс. грн. Во Львовской области средняя зарплата составляет 19 тыс. грн, в Днепропетровской и Одесской области – 18 тыс. грн, в Харьковской – 17,5 тыс. грн.

Напомним, ранее Минобороны запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предполагает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где он хочет служить.

Кроме того, вакансии от воинских частей будут размещать также в центрах занятости, где с ними смогут ознакомиться безработные.

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