Удаленные вакансии в топе. Какую работу ищут украинцы и где самые высокие зарплаты

Вакансии с возможностью работы отдаленно остаются самыми популярными среди украинцев. Работодатели готовы нанимать работников на дистанционку во многих сферах. В то же время большим спросом среди соискателей пользуются профессии администратора, специалиста по продажам.

Подробнее о популярных вакансиях на рынке труда и какие зарплаты предлагают работодатели – в материале РБК-Украина .

Украинцы хотят работать дистанционно

Комфортные условия, гибкий график, возможность совмещать работу и учебу, экономия времени и денег на транспорт – все эти преимущества привлекают соискателей онлайн вакансий. По данным Work.ua, украинцы присылают наибольшее количество отзывов именно на предложения дистанционной работы.

Топ удаленных вакансий и средние зарплаты:

UI/UX дизайнер – 27,5 тыс.грн;

– 27,5 тыс.грн; тестировщик – 25 тыс. грн;

– 25 тыс. грн; ретушер – 18 тыс. грн;

– 18 тыс. грн; переводчик английского языка – 22,5 тыс. грн;

– 22,5 тыс. грн; видеомонтажер – 23 тыс. грн;

– 23 тыс. грн; копирайтер – 20 тыс. грн;

– 20 тыс. грн; графический дизайнер – 19 тыс. грн.

Ежемесячные исследования портала поиска работы доказывают, что украинцы не слишком хотят работать в офисах. Лишь 8% опрошенных Work.ua респондентов сказали, что им комфортнее работать в офисе, 45% предпочитают дистанционку.

Работодателям, которые предлагают вакансии онлайн, удается получать в 5 раз больше отзывов от соискателей, чем компаниям, не предоставляющим такой возможности.

Таким образом, конкуренция на отдаленные вакансии достаточно высока.

Какие вакансии пользуются наибольшим спросом среди соискателей

Больше всего отзывов на Work.ua имеют предложения работы в следующих отраслях:

Продажи, закупка

IT, компьютеры, интернет

Администрация, руководство среднего звена

Сфера обслуживания

Розничная торговля

Секретариат, делопроизводство

Маркетинг, реклама, PR

В сфере продаж и закупок размещают вакансии менеджеров по продажам различных товаров и услуг, менеджеров по работе с клиентами. Средняя зарплата предлагается на уровне 25 тыс. грн.

Вакансии для менеджера по продажам (скриншот Work.ua)

Сфера IT является самой конкурентной. Хотя зарплаты здесь высокие и есть возможность работать онлайн, количество соискателей с опытом бьет рекорды по итогам прошлого года. На Work.ua привели пример, что на вакансию UI/UX-дизайнера в маркетинговое агентство отправил резюме 631 соискатель с требованием 2 года опыта.

Украинцы также активно ищут работу в сфере "Администрация, руководство среднего звена". Устроиться можно по вакансии администратора, помощника руководителя, ассистента на среднюю зарплату от 20 тыс. грн.

Вакансии администратора (скриншот Work.ua)

Рейтинг зарплат

Рейтинг должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ИТ) по состоянию на декабрь 2023 года возглавили военные специальности: стрелок, минометчик, командир отделения, пилот дрона (свыше 70 тыс. грн), связист (60 тыс. грн).

Самые большие зарплаты среди гражданских профессий имеют:

медиабаер – 55 тыс. грн;

эндодонтист – 50 тыс. грн;

водитель-международник – 45 тыс. грн;

рихтовщик – 40 тыс. грн;

бизнес-аналитик – 38 тыс. грн;

риелтор – 37,5 тыс. грн.

Зарплаты по вакансии медиабаера (скриншот Work.ua)

В целом средняя заработная плата в Украине на декабрь 2023 составляла 19 тыс. грн (предложения по вакансиям на Work.ua). Лидером является Киевская область с зарплатой 20,85 тыс. грн. Во Львовской области средняя зарплата составляет 19 тыс. грн, в Днепропетровской и Одесской области – 18 тыс. грн, в Харьковской – 17,5 тыс. грн.