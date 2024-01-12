Віддала парк "швидких" для депортації українських дітей: СБУ затримала ексчиновницю з Херсона

Правоохоронці затримали ексчиновницю з Херсонської області. За передачу загарбникам автопарку "швидких" для депортації українських дітей у РФ їй загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки запобігла втечі з України ексчиновниці із Херсона, яка допомагала рашистам в окупованому місті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка була заступницею очільника Херсонського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф.



Під час окупації обласного центру посадовиця ввійшла до керівного складу захопленої медустанови та передала загарбникам 24 автомобілі швидкої допомоги.

Для цього власноруч підписала відповідне "розпорядження" для видимості законності процедури.

Сприяла депортації українських дітей у РФ

Крім цього жінка сприяла окупантам у масовій депортації українських дітей. Їх вивозили на каретах швидкої з Херсонщини в Крим, а потім до РФ.

"Таким чином вони маскували незаконне вивезення неповнолітніх під виглядом переміщення медичного спецтранспорту", - зауважують в СБУ.

Загарбники на українських "швидких"

Також командування окупаційних угруповань РФ залучало дані швидкі для евакуації поранених загарбників з передової до військових шпиталів країни-агресора.

Крім того, напередодні звільнення Херсона російські війська переправили викрадені медавтомобілі на лівий берег Дніпра, де поставили їх "на баланс" до глави окупаційної адміністрації Володимира Сальдо.

Дітей у Росію, а сама - в ЄС

Після деокупації міста ворожа поплічниця залишилась у Херсоні, де намагалася уникнути правосуддя, прикриваючись статусом "поза політикою".

Проте наприкінці літа 2023 року вона виїхала до Львова та оформила там собі соцвиплати як внутрішньо переміщена особа.

Згодом фігурантка вирішила втекти в ЄС через пункт пропуску "Краківець", де її й затримали співробітники Служби безпеки та Національної поліції.

Обшуки доказали причетність до співпраці з РФ

При обшуках за адресами проживання жінки у Львові та Херсоні вилучено флеш-носії та документи із доказами злочинної діяльності.

Наразі їй повідомлено про підозру за пособництво державі-агресору та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.