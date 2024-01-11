Прихильник "вагнерівців" та дискредитатори ЗСУ: в Україні викрили ще 5 ворожих агітаторів

Правоохоронці викрили ще п'ять проросійських агітаторів. Серед них виявили прихильника "вагнерівців" та блогера, який дискредитував воїнів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисники публічно виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів, а також популяризували окупаційні угруповання Росії", - йдеться в повідомленні

За даними слідства, фігуранти поширювали прокремлівські наративи у громадських місцях під час спілкування з оточуючими та на власних сторінках популярних соцмереж.

Більшу частину деструктивного контенту ворожі поплічники підхоплювали з пропагандистських інтернет-ресурсів країни-агресора і подавали їх нібито від імені пересічних громадян України.

Блогер у Києві:

Столичний інфлюенсер, що займався дискредитацією українських захисників робив репости провокативних стрімів, в яких поширював фейки про військовослужбовців ЗСУ.

Пропагандисти у Дніпропетровській області:

СБУ також викрила чотирьох пропагандистів у Дніпропетровській області. Один із них - мешканець Павлоградського району.

Зловмисник публікував в "Одноклассниках" власні дописи на підтримку загарбників, у тому числі героїзував найманців з російської приватної військової компанії "Вагнер".

Іншим фігурантом виявився підприємець із Дніпра. Зазначається, що поблизу одного з міських парків він привселюдно закликав людей допомагати російським загарбникам у війні проти України.

Ще один мешканець з регіону Кривого Рогу активно поширював ворожу пропаганду з прокремлівських Telegram-каналів, які підконтрольні спецслужбам РФ.

Крім того, на інформаційно-підривній діяльності викрито співробітницю одного з медзакладів Павлограда.

У телефонних розмовах зі своїми родичами з Росії вона виправдовувала тимчасову окупацію частини території України.

Підозра та загроза реального терміну

Наразі прихильникам російської агресії повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.