Отдала парк "скорых" для депортации украинских детей: СБУ задержала экс-чиновницу из Херсона

Правоохранители задержали экс-чиновницу из Херсонской области. За передачу захватчикам автопарка "скорых" для депортации украинских детей в РФ ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности предотвратила побег из Украины экс-чиновницы из Херсона, которая помогала рашистам в оккупированном городе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина была замглавы Херсонского центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.



Во время оккупации областного центра чиновница вошла в руководящий состав захваченного медучреждения и передала захватчикам 24 автомобиля скорой помощи.

Для этого собственноручно подписала соответствующее "распоряжение" для видимости законности процедуры.

Способствовала депортации украинских детей в РФ

Кроме этого, женщина способствовала оккупантам в массовой депортации украинских детей. Их вывозили на каретах скорой из Херсона в Крым, а затем в РФ.

"Таким образом, они маскировали незаконный вывоз несовершеннолетних под видом перемещения медицинского спецтранспорта", - отмечают в СБУ.

Захватчики на украинских "скорых"

Также командование оккупационных группировок РФ привлекало данные скорые для эвакуации раненых захватчиков из передовой в военные госпитали страны-агрессора.

Кроме того, накануне освобождения Херсона российские войска переправили угнанные медавтомобили на левый берег Днепра, где поставили их "на баланс" к главе оккупационной администрации Владимиру Сальдо.

Детей в Россию, а сама - в ЕС

После деоккупации города вражеская приспешница осталась в Херсоне, где пыталась избежать правосудия, прикрываясь статусом "вне политики".

Однако в конце лета 2023 она выехала во Львов и оформила там себе соцвыплаты как внутренне перемещенное лицо.

Впоследствии фигурантка решила убежать в ЕС через пункт пропуска "Краковец", где ее и задержали сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции.

Обыски доказали причастность к сотрудничеству с РФ

При обыске по адресам проживания женщины во Львове и Херсоне изъяты флеш-носители и документы с доказательствами преступной деятельности.

В настоящее время ей сообщено о подозрении за пособничество государству-агрессору и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.