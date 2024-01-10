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У Херсоні затримали "голову управління соцзахисту" РФ. Їй загрожує 10 років в'язниці

Херсон, Середа 10 січня 2024 15:23
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У Херсоні затримали "голову управління соцзахисту" РФ. Їй загрожує 10 років в'язниці Архівне фото: У Херсоні затримали "голову управління соцзахисту" РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали керівницю "управління праці та соціальної політики Херсонського міського округу" РФ. Тепер їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України та Херсонську обласну прокуратуру.

Деталі справи

До того як перейти на бік ворога, жінка працювала в одному з міських управлінь праці та соціального захисту населення.

У липні 2022 року російські загарбники запропонували їй увійти до лав місцевої окупаційної "адміністрації" РФ, на що вона одразу погодилася.

Чим вона займалася

Під час окупації обласного центру вона підтримала російських загарбників і увійшла до керівного складу так званого "управління праці та соцзахисту РФ".

На цій "посаді" брала участь у виконанні завдань Кремля з примусової "інтеграції" нормативно-правової бази регіону під "стандарти" російського законодавства. Серед іншого - організовувала переведення соцвиплат виключно в рублях країни-агресора.

У Херсоні затримали &quot;голову управління соцзахисту&quot; РФ. Їй загрожує 10 років в'язниці

Фото: Колаборантка (facebook.com/SecurSerUkraine)

Також колаборантка змушувала місцевих мешканців оформляти громадянство РФ, а в разі відмови - погрожувала скасуванням будь-яких соціальних нарахувань. Найбільше від злочинних дій фігурантки потерпали самотні літні люди, особи з інвалідністю та інші представники пільгових категорій населення.

Їй загрожує до 10 років в'язниці

Після звільнення Херсона зловмисниця залишилася в місті та "залягла на дно", змінивши місце проживання. У такий спосіб вона сподівалася уникнути правосуддя.

Утім, співробітники СБУ викрили фігурантку, встановили її місцезнаходження та затримали. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманій про підозру за фактом колабораційної діяльності.

Наразі вона перебуває під вартою, триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці шукають зрадників в Україні

Нещодавно правоохоронці затримали в Києві екс-чиновника, який був агентом ФСБ. Він пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ.

Також правоохоронці затримали співробітника "Укрзалізниці", який шпигував за технікою Збройних сил України в Дніпропетровській області.

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