Сирський: оборона Бахмута ламає плани РФ і змушує її відмовитись від просування вперед

Сили і ресурси, які залучені для оборони Бахмута, не дають російським військам реалізувати свій задум і змушує відмовитись від просування вперед . Україні ж необхідно виграти час для весняного контрнаступу, що вже не за горами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського.

Вказано, що наразі Сирський знаходиться на найважливіших ділянках фронту разом зі своїми підрозділами, де українські військові дають гідну відсіч ворогу та продовжують утримувати місто.

"Для оборони Бахмуту залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед", - повідомив генерал-полковник.

Сирський наголосив, що справжні герої зараз - це захисники, які на своїх плечах тримають східний фронт, та "не шкодуючи ані себе, ані ворогів завдають йому максимальних втрат".

"Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами", - зазначив командувач Сухопутних військ.

Також повідомляється, що Сирський постійно тримає на контролі оперативну обстановку на фронті та вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмуту під українським контролем.

Фото: Сирський знаходиться на найважливіших ділянках фронту разом зі своїми підрозділами (t.me/landforcesofukraine)

Оборона Бахмута продовжується

Нагадаємо, як сьогодні повідомили у розвідці Британії, "вагнерівці" за останні дні нібито взяли під контроль більшість східної частини міста Бахмут й тепер лінія фронту проходить по його центру по річці Бахмутка.

Тим часом в Офісі президента зазначили, що в України та її сил достатньо ресурсів, аби обороняти Бахмут.

Додамо,як попередили в Міноборони, Росія запустила чергову інформаційну атаку щодо Бахмута. Країна-агресор поширює дезінформацію про нібито конфлікти між військово-політичним керівництвом України щодо оборони міста.

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