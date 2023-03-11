ua ru
Сб, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Чувствуют, что будет жарко. Колобаранты массово бегут из Донбасса в РФ, - Данилов

Новина українською →
Украина, Суббота 11 марта 2023 20:13
Чувствуют, что будет жарко. Колобаранты массово бегут из Донбасса в РФ, - Данилов Фото: коллаборанты массово бегут из Донбасса в РФ (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 марта, наблюдаются огромные очереди на выезде из Донецкой и Луганской областей. Коллаборанты массово выезжают в Россию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.

"На сегодняшний день имеем информацию об огромных очередях на выезд из Донецкой и Луганской областей населения в сторону РФ. Те коллаборанты, которые там помогали оккупантам, сейчас стоят в очередях, чтобы покинуть территорию этих областей", - сообщил Данилов.

Он также подчеркнул, что коллаборанты чувствуют, что в ближайшее время там может быть жарко и жарко.

Напомним, сегодня командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что силы и ресурсы, привлеченные Украиной для обороны Бахмута, не дают российским войскам реализовать свой замысел и заставляют отказаться от продвижения вперед.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что оборона Бахмута позволяет ВСУ параллельно готовить контрнаступление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Донбасс Донецкая область колаборант Война России против Украины
NEWS
Штормовое предупреждение. В Киеве и области возможны перебои со светом из-за непогоды
Штормовое предупреждение. В Киеве и области возможны перебои со светом из-за непогоды
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации