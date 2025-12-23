Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, - Зеленський

Він наголосив на сьогоднішній доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу Андрія Гнатова за підсумками зустрічей з представниками президента США Дональда Трампа.

"Ми продовжуємо бути з Америкою в постійному контакті, ми очікуємо подальшої роботи. Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку - повна співпраця. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру", - зазначив український лідер.

Зеленський підкреслив, що Україна активно працює над документами і тим, щоб вони були "реалістичними".

"Головне, щоб Росія не зривала цю дипломатію та на сто відсотків серйозно ставилася до закінчення війни. Якщо ні - повинен бути додатковий тиск на Росію, світ володіє всіма інструментами, щоб тиск спрацював, щоб мир був", - зазначив він.