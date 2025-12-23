Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, - Зеленський

Україна продовжує перебувати в постійному контакті зі США і очікує подальшої роботи над мирною угодою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського в Telegram.
Він наголосив на сьогоднішній доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу Андрія Гнатова за підсумками зустрічей з представниками президента США Дональда Трампа.
"Ми продовжуємо бути з Америкою в постійному контакті, ми очікуємо подальшої роботи. Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку - повна співпраця. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру", - зазначив український лідер.
Зеленський підкреслив, що Україна активно працює над документами і тим, щоб вони були "реалістичними".
"Головне, щоб Росія не зривала цю дипломатію та на сто відсотків серйозно ставилася до закінчення війни. Якщо ні - повинен бути додатковий тиск на Росію, світ володіє всіма інструментами, щоб тиск спрацював, щоб мир був", - зазначив він.
Нагадаємо, США підготували мирний план із 28 пунктів, спрямований на завершення війни Росії проти України. Згодом він був скорочений до 20 пунктів.
Найбільші суперечки викликає територіальне питання. Зокрема, США пропонують, аби Україна вивела свої війська з Донецької області, Зеленський неодноразово відкидав ці вимоги, наголошуючи, що Україна не поступатиметься своїми територіями, адже це суперечить Конституції та нормам міжнародного права.
Водночас глава держави зазначав, що справедливим варіантом початку припинення вогню може стати фіксація його по нинішній лінії фронту.
Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін продовжує цинічно звинувачувати Україну та Захід у тому, що нібито через них війна ще не завершилася.
Зазначимо, Зеленський заявив про те, що Україна і США поки що не обговорюють терміни дії гарантій безпеки. Він наполягає на тому, щоб за гарантії безпеки для України проголосував Конгрес США.
Крім того, Зеленський минулого тижня заявляв, що Україна задоволена гарантіями безпеки від Європи "на 90%".