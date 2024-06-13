Відчайдушна жінка пішки вийшла з окупації, слідуючи за українським дроном (відео)

Що відомо про інцидент

Жінку на мості помітив оператор українського дрона. Спершу він провів її до позицій ЗСУ на лівому березі, а тоді військові переправили жінку на човні у Херсон.

"Це жінка 1973-го року народження. Вона прямувала в сторону правого берега, ніхто її не виходив затримувати, бо це було небезпечно. Коли вона почула, що її супроводжує дрон, вона дістала свій паспорт громадянки України й показала на камеру, що вона українка і хоче додому. Дрон почав її супроводжувати в напрямку, де є укриття, де нічого не загрожувало здоров’ю і життю жінки. Хлопці вибігли, забрали її в укриття і чекали подальших команд на евакуацію цієї жінки", - розповів військовий Сил оборони Херсону із позивним "Макс".

Жінка є громадянкою України, але після початку війни на певний час переїхала до Росії, втім згодом вирішила повернутися додому. З Бєлгорода вона дісталась Джанкоя, потім до Скадовська та Раденська. Звідти до Олешок її підвезли окупанти.

Вихід до мосту росіяни не контролювали, тому жінка спокійно на нього вийшла. При цьому вона не знала, що той зруйнований.

За словами українських військових, операція порятунку тривала близько шести годин і була небезпечною, оскільки ворог міг завдати удару будь-якої миті.

Зараз жінка у безпеці, її ім'я не розголошують.

Нагадаємо, що росіяни підірвали Антонівський міст уранці 10 листопада 2022 року, одразу після, як вивели свої війська з правобережжя Херсонщини.

Антонівський міст (фото: Getty Images)