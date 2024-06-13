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Отчаянная женщина пешком вышла из оккупации, следуя за украинским дроном (видео)

Операция спасения продолжалась 6 часов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Женщина пешком вышла из оккупированных Олешек Херсонской области по Антоновскому мосту. Ее вывел оператор дрона после того, как она показала ему свой паспорт. Операция по спасению продолжалась почти 6 часов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания "Мост".

Что известно об инциденте

Женщину на мосту заметил оператор украинского дрона. Сначала он провел ее до позиций ВСУ на левом берегу, а затем военные переправили женщину на лодке в Херсон.

"Это женщина 1973 года рождения. Она направлялась в сторону правого берега, никто ее не выходил задерживать, потому что это было опасно. Когда она услышала, что ее сопровождает дрон, она достала свой паспорт гражданки Украины и показала на камеру, что она украинка и хочет домой. Дрон начал ее сопровождать в направлении, где есть укрытие, где ничего не угрожало здоровью и жизни женщины. Ребята выбежали, забрали ее в укрытие и ждали дальнейших команд эвакуации этой женщины", - рассказал военный Сил обороны Херсона с позывным "Макс".

Женщина является гражданкой Украины, но после начала войны на некоторое время переехала в Россию, однако решила вернуться домой. Из Белгорода она добралась до Джанкоя, потом в Скадовск и Раденск. Оттуда к Олешкам ее подвезли оккупанты.

 

Выход к мосту россияне не контролировали, поэтому женщина спокойно на него вышла. При этом она не знала, что тот разрушен.

По словам украинских военных, операция спасения длилась около шести часов и была опасной, поскольку враг мог нанести удар в любой момент.

Сейчас женщина в безопасности, ее имя не разглашается.

Напомним, что россияне взорвали Антоновский мост утром 10 ноября 2022 года, сразу после, как вывели свои войска с правобережья Херсонской области.

Антоновский мост (фото: Getty Images)

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