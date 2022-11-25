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Відчай Путіна. Воллес відреагував на напади Росії на критичну інфраструктуру

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П'ятниця 25 листопада 2022 18:45
Відчай Путіна. Воллес відреагував на напади Росії на критичну інфраструктуру Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін атакує енергомережу України та іншу цивільну інфраструктуру, щоб "замаскувати" свої військові невдачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Воллес закликав українців "тримати імпульс, щоб продовжувати штовхати Росію назад".

"На цивільному фронті вони мають захищати національну інфраструктуру, на яку Путін навмисно орієнтується в надії, що він зруйнує їхню економіку, а це означає, що їм буде дуже важко взимку", - сказав він.

Міністр оборони підкреслив, що напади на цивільну інфраструктуру є незаконними згідно з міжнародним правом, і додав, що Велика Британія "не дозволить такому виду залякування та жорстокості досягти успіху".

При цьому Воллес зазначив, що Путіна не можна недооцінювати, незважаючи на нещодавні ознаки невдачі, як відступ із Херсона та звільнення низки російських командувачів.

"Росія - це країна, якій зараз байдуже на власний народ і на те, яких молодих хлопців вона посилає на смерть, і вона буде продовжувати штовхати цих людей (на війну - ред.) далі", - додав він.

Нагадаємо, раніше Воллес зазначав, що українським бійцям потрібно продовжувати наступ взимку, щоб скористатися своїми перевагами.

Він також казав, що у російської армії є досвідчені військові, але більшість з них вже мертві.

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