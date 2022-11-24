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ВСУ необхідно продовжувати наступ взимку, - Уоллес

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Лондон, Четвер 24 листопада 2022 20:27
ВСУ необхідно продовжувати наступ взимку, - Уоллес Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українським військовим необхідно продовжувати наступ взимку, щоб скористатися своїми перевагами.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Beast.

"З огляду на переваги, які українці мають у підготовці, обладнанні та високу якість військових проти деморалізованих, погано навчених та погано оснащених росіян, на користь України було б зберегти динаміку руху протягом зими", - зазначив міністр оборони Британії.

За його словами, таку пораду він дав би своїм українським колегам, з якими спілкується майже щотижня.

Уоллес також наголосив, що українські військові вже набули 300 тисяч комплектів зимової форми.

"У них є 300 тисяч одиниць зимових бойових комплектів від міжнародної спільноти – це важлива потреба для будь-якого зимового настання", - додав він.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що ЗСУ взимку будуть у "набагато кращому стані, ніж їхні противники" завдяки підтримці, яку надали США.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, зима сильно вплине на умови, в яких триває російсько-українська війна. Додаткові труднощі знизять і так низький моральний дух російської армії.

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