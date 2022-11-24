ВСУ необхідно продовжувати наступ взимку, - Уоллес

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Beast .

"З огляду на переваги, які українці мають у підготовці, обладнанні та високу якість військових проти деморалізованих, погано навчених та погано оснащених росіян, на користь України було б зберегти динаміку руху протягом зими", - зазначив міністр оборони Британії.

За його словами, таку пораду він дав би своїм українським колегам, з якими спілкується майже щотижня.

Уоллес також наголосив, що українські військові вже набули 300 тисяч комплектів зимової форми.

"У них є 300 тисяч одиниць зимових бойових комплектів від міжнародної спільноти – це важлива потреба для будь-якого зимового настання", - додав він.