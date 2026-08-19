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Состоялся 77-й обмен пленными между Украиной и РФ: кого вернули домой

13:28 19.08.2026 Ср
1 мин
Сколько украинцев удалось вернуть из вражеского плена?
aimg Елена Чупровская
Состоялся 77-й обмен пленными между Украиной и РФ: кого вернули домой Фото: между Украиной и Россией состоялся обмен пленными (Getty Images)
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Украина и Россия провели обмен пленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно информации, из российского плена вернулись 103 украинца. В обмен Украина вернула России 103 пленных российских военных.

"Сегодня 103 украинских воина возвращаются домой из российского плена. Это защитники из Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии", - заявил президент.

Среди уволенных также есть воины, которые защищали Украину по следующим направлениям:

  • Мариуполь;
  • Донецкий;
  • Луганский;
  • Харьковский;
  • Запорожский;
  • Херсонский;
  • Днепровский;
  • Сумской.

Обновлено. В Координационном штабе добавили, что самому освобожденному сегодня Защитник родился в 2000-м году. Возраст старшего - 59 лет.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в России начали "откармливать" пленных перед обменом, чтобы скрыть реальные условия содержания. Это также один из элементов пыток, говорят освобожденные из плена украинские военные и гражданские.

Недавно Россия запустила новую информационную атаку по теме обменов военнопленных. Представители России опубликовали списки пленных украинцев, которые якобы Киев отказался возвращать из плена.

Об этом омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что Украина хочет вернуть всех своих граждан без исключения.

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