Відбудувати енергетику. Експерти озвучили ключові цифри

Економіка України має відновлюватися, спираючись на нові технології, зокрема у галузі відновлюваної енергетики. Для розвитку останньої уряд має зняти бар'єри для притоку інвестицій, інтегрувати український ринок в європейський та потурбуватися про модернізацію енергомережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний документ, оприлюднений незалежним центром We Build Ukraine .

Усунути бар'єри для інвестицій

Експерти дійшли висновку, що для зниження воєнних ризиків необхідно створити фонд страхування таких ризиків або отримати гарантії експортно-кредитних агентств країн G7. Також важливо прибрати цінові обмеження на ринку електроенергії, щоб ціни відображали реальну вартість енергії і стимулювали інвестувати у нові енергетичні потужності.

"Цінові обмеження на різних сегментах ринку електроенергії обмежують та спотворюють процес ціноутворення, який є основою конкурентного ринку", - йдеться в аналітичній записці We Build Ukraine.

Інтеграція в енергетичний ринок ЄС

Важливою складовою подальшого розвитку сектору відновлюваної енергетики є узгодження нормативно-правової бази України з європейським законодавством, використання гарантій походження "зеленої" електроенергії та участь у спільній торгівлі викидами вуглекислого газу.

"Інтегрований з ЄС ринок дасть змогу експортерам ВДЕ отримувати справедливу ціну, а українським споживачам - імпортувати електроенергію при дефіциті", - йдеться в аналітичній записці центру We Build Ukraine.

Уряд має також розвивати інтерконектори - міждержавні лінії електропередачі - які поєднують українську енергосистему з європейською.

Розвиток енергетичної інфраструктури

Безперечно, потрібно відновлювати енергетичні об’єкти, які були пошкоджені внаслідок російських атак. Також необхідна модернізація мереж для збільшення пропускної здатності та зменшення втрат при передачі електроенергії, адже поточні втрати становлять близько 14%, що суттєво більше ніж у країнах ЄС. Оновлена енергетична мережа повинна забезпечити інтеграцію значного обсягу відновлюваних джерел, їх збалансовану роботу.

Аналітики центру We Build Ukraine переконані, що майбутнє за сучасними цифровізованими енергосистемами, так званими Smart Grids, системами накопичення енергії, маневровими газовими електростанціями та гідроелектростанціями, які будуть відігравати роль резервних та балансуючих потужностей.

Власне виробництво компонентів "зеленого" переходу

Крім, цього в аналітичному центрі We Build Ukraine зазначили, що уряд має працювати над програмами локалізації виробництва енергетичного обладнання в Україні, всіляко підтримувати розвиток нових технологій.

"Розвиток власного виробництва не лише знизить імпортозалежність, але й може відкрити експортні можливості: українські "зелені" технології можна буде постачати на ринки, що розвиваються", - йдеться у матеріалах конференції.

Особливу увагу уряд має звернути на розвиток технологій, наукової складової та стартапів, які пропонують нові розробки у сфері відновлюваної енергетики. Варто заснувати центри компетенцій з відновлюваної енергетики при провідних університетах, стимулювати стартапи (гранти, інкубатори), співпрацювати з європейськими дослідницькими програмами.

Стати історією успіху у Східній Європі

Відновлювана енергетика - це галузь, яка може стати локомотивом економічного зростання.

"Головне - почати діяти вже зараз, закладаючи інституційні та інфраструктурні основи для зеленого майбутнього. Синергія зусиль уряду, бізнесу та міжнародних партнерів здатна зробити Україну історією успіху зеленої трансформації у Східній Європі", - наголошується в аналітичній записці центру We Build Ukraine.