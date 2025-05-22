Сектор зеленої енергетики до 2040 року може зрости удвічі, - міжнародні консалтери

Міжнародна консалтингова компанія Boston Consulting Group прогнозує зростання частки відновлюваних джерел в структурі виробництва електроенергії України із 15% (показник 2022 року) до 28% на період до 2040 року з потенціалом подальшого росту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова старшого експерта Boston Consulting Group Балінт Сілхаві під час конференції "Зелена енергетика для відбудови", організуваної незалежним аналітичним центром We Build Ukraine.

"Ми очікуємо, що баланс генерації стане значно "зеленішим", навіть більше, ніж у багатьох європейських країн. 60% електроенергії в Україні може вироблятися із безвуглецевих джерел", - сказав він.

Про значний розвиток сектору «зеленої» енергетики також зазначив керівник центру We Build Ukraine, віце-прем’єр-міністр з відновлення України (2022-2024 роки) Олександр Кубраков.

"Навіть під час війни в цьому секторі реалізуються десятки різних проектів з іноземними та українськими інвестиціями. Цей сектор показує хорошу динаміку. Наприклад, на сьогодні загальний обсяг потенційних проектів у сфері вітроенергетики, які зараз перебувають в роботі, становить більше 4 ГВт потужності. Це досить серйозна цифра, особливо в контексті можливого дефіциту. Цей сектор є однією із небагатьох точок зростання української економіки", - сказав він.

Олександр Кубраков додав, що більше половини із необхідних заходів (реформ - прім. ред.), яких потребує подальший розвиток відновлюваної енергетики, можна реалізувати досить швидко, наголосивши, що розвиток відновлюваної енергетики - додаткове джерело податків, з яких на сьогодні фінансуються сили оборони.

"Більше половини необхідних рішень стосуються саме регулювання. Ухвалити їх можна на рівні уряду впродовж 3-5 місяців", - сказав засновник We Build Ukraine

За оцінками Boston Consulting Group, Україна має дуже високий конкурентний потенціал експорту електроенергії до Європи

"Ми очікуємо, що близько 50% нової генерації - це будуть сонячні та вітрові електростанції. Це означає, що весь енергетичний сектор буде ставати "зеленішим і зеленішим", - прокоментував Балінт Сілхаві, додавши, що завдяки зростання відновлюваної генерації Україна може стати нетто-експортером електроенергії в Європу до 2040 року.

Згідно з прогнозом консалтингової компанії до 2035 року, вітрові та сонячні електростанції матимуть найнижчу приведену вартість електроенергії (англ. levelized cost of electricity). Цей показник для електроенергії із вітру та сонця у 2035 році може становити 54 та 59 доларів за мегават-годину відповідно, тоді як електроенергія від нових вугільних електростанцій може коштувати на рівні 109 доларів за мегават-годину, газових – 97 доларів за мегават-годину, атомних - 99 доларів за мегават-годину.

Старший експерт Boston Consulting Group Сектор додав, що сектор відновлюваної енергетики відіграє дуже важливу роль у залученні в Україну прямих іноземних інвестицій. Цей сегмент економіки буде давати поштовх для розвитку місцевого низьковуглецевого виробництва та економічному росту України загалом.