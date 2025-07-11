Отстроить энергетику. Эксперты озвучили ключевые цифры

Экономика Украины должна восстанавливаться, опираясь на новые технологии, в частности в области возобновляемой энергетики. Для развития последней правительство должно снять барьеры для притока инвестиций, интегрировать украинский рынок в европейский и позаботиться о модернизации энергосети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический документ, обнародованный независимым центром We Build Ukraine .

Устранить барьеры для инвестиций

Эксперты пришли к выводу, что для снижения военных рисков необходимо создать фонд страхования таких рисков или получить гарантии экспортно-кредитных агентств стран G7. Также важно убрать ценовые ограничения на рынке электроэнергии, чтобы цены отражали реальную стоимость энергии и стимулировали инвестировать в новые энергетические мощности.

"Ценовые ограничения на различных сегментах рынка электроэнергии ограничивают и искажают процесс ценообразования, который является основой конкурентного рынка", - говорится в аналитической записке We Build Ukraine.

Интеграция в энергетический рынок ЕС

Важной составляющей дальнейшего развития сектора возобновляемой энергетики является согласование нормативно-правовой базы Украины с европейским законодательством, использование гарантий происхождения "зеленой" электроэнергии и участие в совместной торговле выбросами углекислого газа.

"Интегрированный с ЕС рынок позволит экспортерам ВИЭ получать справедливую цену, а украинским потребителям - импортировать электроэнергию при дефиците", - говорится в аналитической записке центра We Build Ukraine.

Правительство должно также развивать интерконнекторы - межгосударственные линии электропередачи - которые соединяют украинскую энергосистему с европейской.

Развитие энергетической инфраструктуры

Бесспорно, нужно восстанавливать энергетические объекты, которые были повреждены в результате российских атак. Также необходима модернизация сетей для увеличения пропускной способности и уменьшения потерь при передаче электроэнергии, ведь текущие потери составляют около 14%, что существенно больше, чем в странах ЕС. Обновленная энергетическая сеть должна обеспечить интеграцию значительного объема возобновляемых источников, их сбалансированную работу.

Аналитики центра We Build Ukraine убеждены, что будущее за современными цифровизированными энергосистемами, так называемыми Smart Grids, системами накопления энергии, маневровыми газовыми электростанциями и гидроэлектростанциями, которые будут играть роль резервных и балансирующих мощностей.

Собственное производство компонентов "зеленого" перехода

Кроме, этого в аналитическом центре We Build Ukraine отметили, что правительство должно работать над программами локализации производства энергетического оборудования в Украине, всячески поддерживать развитие новых технологий.

"Развитие собственного производства не только снизит импортозависимость, но и может открыть экспортные возможности: украинские "зеленые" технологии можно будет поставлять на развивающиеся рынки", - говорится в материалах конференции.

Особое внимание правительство должно обратить на развитие технологий, научной составляющей и стартапов, которые предлагают новые разработки в сфере возобновляемой энергетики. Стоит основать центры компетенций по возобновляемой энергетике при ведущих университетах, стимулировать стартапы (гранты, инкубаторы), сотрудничать с европейскими исследовательскими программами.

Стать историей успеха в Восточной Европе

Возобновляемая энергетика - это отрасль, которая может стать локомотивом экономического роста.

"Главное - начать действовать уже сейчас, закладывая институциональные и инфраструктурные основы для зеленого будущего. Синергия усилий правительства, бизнеса и международных партнеров способна сделать Украину историей успеха зеленой трансформации в Восточной Европе", - отмечается в аналитической записке центра We Build Ukraine.