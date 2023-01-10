Відбудова України: уряд визначив чотири ключові джерела фінансування

"Масштаби цих руйнувань колосальні. Мова йде про сотні мільярдів доларів втрат. Відповідно, програма відновлення України стане найбільшим проектом відбудови з часів Другої світової війни", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд вже визначив чотири ключові джерела фінансування:

Конфісковані російські кошти. Уряд вже спрямував 17 млрд гривень конфіскованих коштів російських банків у бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Процес конфіскації російських активів в Україні продовжується. Уряд також працює над тим, аби він розпочався і в країнах-союзників. Кошти з державного бюджету. Цього року 35,5 млрд гривень так само підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок сплати НБУ частини свого прибутку. Кошти міжнародних партнерів. Вже є перші кроки в цьому напрямку. США прийняли рішення про виділення на відновлення України 1,4 млрд доларів або понад 56 млрд гривень. Найближчим часом очікуємо надходження цих коштів. Кошти донорів з усього світу, які зібрані на платформі United24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський. Вже є відібрані перші проекти та відповідні кошти. Сотні родин зможуть повернутися до власних домівок та нормального життя.

"Станом на зараз загальна сума на відновлення з уже зрозумілих нам джерел складає близько 110 млрд гривень. Усього ж в цьому році розраховуємо отримати 17 млрд доларів або 680 млрд гривень на першочергове відновлення пошкодженого та зруйнованого майна", - підкреслив прем'єр-міністр.

Також Шмигаль подякував всім партнерам та тисячам людей з різних країн світу, які допомагають Україні почати цей процес відбудови.

"Не маю сумніву, що завдяки підтримці наших друзів ми все відбудуємо і зробимо все ще краще, ніж було", - зазначив він.