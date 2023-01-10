Восстановление Украины: правительство определило четыре ключевых источника финансирования

"Масштабы этих разрушений колоссальны. Речь идет о сотнях миллиардов долларов потерь. Соответственно, программа восстановления Украины станет крупнейшим проектом восстановления со времен Второй мировой войны", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство уже определило четыре ключевых источника финансирования:

Конфискованы российские средства. Правительство уже направило 17 млрд гривен конфискованных средств российских банков в бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Процесс конфискации российских активов в Украине продолжается. Правительство также работает над тем, чтобы оно началось и в странах-союзниках. Денежные средства из государственного бюджета. В этом году 35,5 млрд гривен также пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии за счет уплаты НБУ части своей прибыли. Средства интернациональных партнеров. Уже есть первые шаги в этом направлении. США приняли решение о выделении на восстановление Украины 1,4 млрд. долларов или более 56 млрд. гривен. В ближайшее время ожидаем поступление этих средств. Средства доноров со всего мира, собранные на платформе United24, создание которой инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Уже отобраны первые проекты и соответствующие средства. Сотни семей смогут вернуться в собственные дома и нормальную жизнь.

"По состоянию на сегодняшний день общая сумма на восстановление из уже понятных нам источников составляет около 110 млрд гривен. Всего же в этом году рассчитываем получить 17 млрд долларов или 680 млрд гривен на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества", - подчеркнул премьер-министр.

Также Шмыгаль поблагодарил всех партнеров и тысяч людей из разных стран мира, которые помогают Украине начать этот процесс восстановления.

"Не сомневаюсь, что благодаря поддержке наших друзей мы все отстроим и сделаем все еще лучше, чем было", - отметил он.