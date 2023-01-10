Восстановление Украины: правительство определило четыре ключевых источника финансирования

2023 год станет годом не только украинской победы, но и большого восстановления поврежденного и разрушенного. Правительство уже определило четыре ключевых источника финансирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Кабинете министров.
"Масштабы этих разрушений колоссальны. Речь идет о сотнях миллиардов долларов потерь. Соответственно, программа восстановления Украины станет крупнейшим проектом восстановления со времен Второй мировой войны", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что правительство уже определило четыре ключевых источника финансирования:
"По состоянию на сегодняшний день общая сумма на восстановление из уже понятных нам источников составляет около 110 млрд гривен. Всего же в этом году рассчитываем получить 17 млрд долларов или 680 млрд гривен на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества", - подчеркнул премьер-министр.
Также Шмыгаль поблагодарил всех партнеров и тысяч людей из разных стран мира, которые помогают Украине начать этот процесс восстановления.
"Не сомневаюсь, что благодаря поддержке наших друзей мы все отстроим и сделаем все еще лучше, чем было", - отметил он.
Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, для послевоенного восстановления Украины требуется более 1 трлн долларов, поэтому в процесс будут вовлечены страны-партнеры, которые смогут взять определенные города и области под шефство.
Также ранее мы писали, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил новую форму помощи Украине - с привлечением городов-побратимов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.