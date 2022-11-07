Штайнмаєр запропонував новий варіант допомоги українським містам: який саме
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував нову форму допомоги Україні - з залученням міст-побратимів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію на сайті президента Німеччини.
Наразі Німеччина надає Україні економічну, фінансову та військову підтримку, але деякі міста потребують і гуманітарної, наприклад, генераторів та інших речей.
"Виникла пропозиція про те, що нам потрібно розширювати побратимську мережу міст з Україною, тому що допомога може надаватися на місцевому рівні від муніципалітету А в Німеччині до муніципалітету Б в Україні", – пояснив він.
Ті міста, що вже мають побратимів в Німеччині, наразі отримують таку допомогу, зазначив Штайнмаєр.
"Інші теж хочуть такої підтримки - одягом чи генераторами. Або там, де ми були, зараз змінюють опалення та кажуть: ми живемо посеред лісу, але зараз нам потрібно щось, щоб подрібнити дрова – шредери. Ми маємо ініціювати такі практичні форми співробітництва ", - впевнений він.
Нагадаємо, посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Україна сподівається на прямі постачання танків Leopard 2 з Німеччини. Переговори з цього приводу вже ведуться.
Раніше повідомлялося, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після поїздки в Україну заявив, що ситуація набагато страшніша, ніж люди уявляють в Німеччині, а надії на мирні переговори поки що немає.