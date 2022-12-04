Відбудова України коштуватиме щонайменше півтрильйона євро, - Світовий банк

Такі цифри виданню навела віцепрезидент Світового банку Анна Б’єрде, яка підкреслила, що рівень необхідних коштів зріс з 350 млрд євро на початку червня 2022 року до 500-600 млрд євро на сьогодні.

"Раніше ми опублікували цифру, яка була розрахована спільно з Європейською комісією та українським урядом. Скільки потрібно грошей, щоб відбудувати Україну, а також привести її до європейських стандартів, наприклад у плані енергоефективності? Станом на початок червня це було близько 350 млрд євро", - підкреслила Б'єрде.

На її думку, для відновлення України потрібен обґрунтований стратегічний план на кшталт плану Маршалла, і це має бути "поєднання державних і приватних грошей".

Б’єрде розповіла, ще на початку осені Світовий банк прогнозував падіння ВВП України цьогоріч на 35%, проте після нападів Росії на цивільну інфраструктуру країни показники змінилися.

"Напевно, це буде ближче до 40%. Без інфраструктури немає економіки, а отже, немає податкових надходжень для Української держави. Це дуже тривожна ситуація", - зазначила віцепрезидент Світового банку.

При цьому вона прокоментувала те, яку "чудову роботу" проводять українці, відновлюючи зруйноване російськими ракетними обстрілами. Хоча і спрогнозувала, що якщо напади агресора не припиняться, українська інфраструктура зіткнеться з браком запчастин та обладнання.

Б’єрде також звернула особливу увагу на катастрофічні наслідки російської війни проти України у гуманітарній сфері.

"До кінця 2022 року в Україні 8 млн людей житимуть за межею бідності. Рівень бідності зросте із 2% до 25%", - констатувала вона.