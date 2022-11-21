ЄС веде важку боротьбу. В ЗМІ розповіли про способи конфіскації активів Росії

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico .

Згідно з документом, з яким ознайомилось видання, ЄС шукає шляхи "посилення відстеження, ідентифікації, заморожування та управління активами в якості попередніх кроків для потенційної конфіскації".

Загалом планується вилучити майже 300 млрд доларів заморожених активів Росії та доходів фізичних та юридичних осіб, включених до санкційного списку ЄС. У жовтні Єврокомісії було доручено вивчити правові можливості щодо арешту.

Головна проблема полягає у тому, що наразі не існує правового механізму для вилучення активів, у зв'язку з чим його необхідно створити.

"У ЄС може бути шлях для законної конфіскації заморожених активів відповідно до міжнародного права, але це, швидше за все, вузький, довгий і неперевірений шлях", - сказав юрист Hughes Hubbard & Reed Ян Дунін-Васович.

Привітні активи

Брюссель планує пропозиції щодо визнання ухилення від санкцій злочином ЄС. Це, зі свого боку, надасть можливість конфіскувати активи підсанкційних осіб. Однак, в такому випадку буде необхідне винесення обвинувального вироку, що може тривати роками.

"Це тому, що багато з цих активів вважатимуться іноземними інвестиціями, які користуються захистом від експропріації без компенсації та правом на справедливе і рівне ставлення відповідно до міжнародних договорів, які Росія має з багатьма країнами ЄС", - пише видання.

Також орган повинен буде встановити чіткий зв'язок між підсанкційною особою й війною на території України.

Орган, що здійснює конфіскацію, також повинен буде встановити чіткий зв'язок між власником майна та конфліктом в Україні.

Золото-валютний резерв Центрального банку

Заморожені резерви Центрального банку, як правилj, є захищені імунітетом, у зв'язку з чим наразі без згоди Росії їх неможливо конфіскувати.

Активи російських держпідприємств

Дані активи майже не підпадають під дію конвенції, яка б їх захищала, однак їх арешт може викликати проблеми, які пов'язані з конфіскацією приватних активів, "на додаток до необхідності продемонструвати достатній зв'язок з російською державою".

Сьогодні ЄС також розглядає можливість щодо введення "податку на виїзд" для активів або ж доходів від активів підсанкційних осіб, які планують перевести свою власність за межі союзу. Це також може зіткнутись з юридичними проблемами, оскільки даний спосіб буде спрямований на конкретну групу осіб, що суперечить положенням міжнародного права про недискримінацію.

"ЄС та країни-члени намагаються запровадити нове кримінальне законодавство", - заявив Стефан Шилл, професор міжнародного та економічного права й управління в Університеті Амстердама.