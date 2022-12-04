Восстановление Украины обойдется как минимум в полтриллиона евро, - Всемирный банк

Такие цифры изданию привела вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде, которая подчеркнула, что уровень необходимых средств вырос с 350 млрд евро в начале июня 2022 года до 500-600 млрд евро на сегодняшний день.

"Раньше мы опубликовали цифру, рассчитанную совместно с Европейской комиссией и украинским правительством. Сколько нужно денег, чтобы отстроить Украину, а также привести ее к европейским стандартам, например в плане энергоэффективности? По состоянию на начало июня это было около 350 млрд евро", - подчеркнула Бьерде.

По ее мнению, для восстановления Украины нужен обоснованный стратегический план типа плана Маршалла, и это должно быть "сочетание государственных и частных средств".

Бьерде рассказала, что еще в начале осени Всемирный банк прогнозировал падение ВВП Украины в этом году на 35%, однако после нападений России на гражданскую инфраструктуру страны показатели изменились.

"Наверное, это будет ближе к 40%. Без инфраструктуры нет экономики, а значит нет налоговых поступлений для Украинского государства. Это очень тревожная ситуация", - отметила вице-президент Всемирного банка.

При этом она прокомментировала то, какую "прекрасную работу" проводят украинцы, восстанавливая разрушенное российскими ракетными обстрелами. Хотя и спрогнозировала, что если нападения агрессора не прекратятся, украинская инфраструктура столкнется с нехваткой запчастей и оборудования.

Бьерде также обратила особое внимание на катастрофические последствия российской войны против Украины в гуманитарной сфере.

"До конца 2022 года в Украине 8 млн человек будут жить за чертой бедности. Уровень бедности вырастет с 2% до 25%", - констатировала она.