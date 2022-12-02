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Світовий банк: рахунок за відновлення України зростає, проте немає жодної "втоми донорів"

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П'ятниця 02 грудня 2022 06:23
Світовий банк: рахунок за відновлення України зростає, проте немає жодної "втоми донорів" Фото: Девід Малпасс, голова Світового банку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сума коштів, які будуть потрібні на повоєнне відновлення України, вже перевищила 350 мільярдів доларів, як раніше оцінювали завдані країні збитки внаслідок повномасштабної військової агресії з боку РФ.

Про це заявив президент Світового банку Девід Малпасс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, очікувані витрати на відновлення України "трохи зростуть" порівняно з приблизно 350 мільярдами доларів, які оцінювалися раніше цього року, враховуючи націленість Росії на українську електромережу та іншу інфраструктуру.

При цьому Малпасс зазначив, що не виявив жодної "донорської втоми" в міжнародному співтоваристві, незважаючи на величезні витрати на війну.

Водночас було "гігантське розчарування" щодо РФ через продовження її агресії проти України.

"Це виснажлива війна, і вона дуже розчаровує", - сказав президент Світового банку та додав, що російські офіційні особи наразі були ізгоями, коли приїжджали на міжнародні зустрічі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія вивчає юридичні можливості конфіскації активів РФ для відновлення України.

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