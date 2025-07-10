Відбудова та модернізація України буде коштувати 1 трлн доларів, - Шмигаль

Концепція України передбачає створення двох фондів для відбудови та модернізації країни протягом 14 років. Загальний розмір становитиме 1 трлн доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на засіданні Української платформи донорів міністерського рівня в межах URC-2025.

"В умовах миру і без врахування виробництва зброї, утримання українського війська коштуватиме 50 млрд євро на рік. Розраховуємо, що половину цієї суми забезпечить ЄС", - додав він.

Україна пропонує європейським партнерам інвестувати в європейську оборону через співфінансування української армії. Військові видатки зараз складають 100-120 млрд доларів.

"Обговорили залучення фінансової підтримки на 2026-й та 2027-й роки. Готуємося до різних сценаріїв", - написав він.

Шмигаль повідомив, що Україна достатній обсяг ресурсів, щоб покрити дефіцит державного бюджету у 2025 році.

Потреби України

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік залишаться на рівні понад 40 млрд доларів.

У лютому Світовий банк, Європейська комісія та ООН збільшили свої оцінки загальної вартості реконструкції та відновлення України до 524 млрд доларів протягом наступного десятиліття.

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