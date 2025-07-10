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Восстановление и модернизация Украины будет стоить 1 трлн долларов, - Шмыгаль

Украина, Четверг 10 июля 2025 12:51
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Восстановление и модернизация Украины будет стоить 1 трлн долларов, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Концепция Украины предусматривает создание двух фондов для восстановления и модернизации страны в течение 14 лет. Общий размер составит 1 трлн долларов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на заседании Украинской платформы доноров министерского уровня в рамках URC-2025.

  • Первый - это "Фонд Украина" на 540 млрд долларов, ведь именно столько по оценке Всемирного банка будет стоить восстановление Украины. Этот фонд будет формироваться за счет конфискованных российских активов, а также специального налога на экспорт российского сырья.
  • Второй фонд - это Европейский структурный фонд в поддержку Украины объемом 460 млрд долларов. Это будет платформой для инвестиций европейского частного сектора в украинское производство.

Шмыгаль сообщил, что Украина достаточный объем ресурсов, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета в 2025 году.

"Обсудили привлечение финансовой поддержки на 2026-й и 2027-й годы. Готовимся к различным сценариям", - написал он.

Украина предлагает европейским партнерам инвестировать в европейскую оборону через софинансирование украинской армии. Военные расходы сейчас составляют 100-120 млрд долларов.

"В условиях мира и без учета производства оружия, содержание украинской армии будет стоить 50 млрд евро в год. Рассчитываем, что половину этой суммы обеспечит ЕС", - добавил он.

Потребности Украины

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что потребности Украины во внешнем финансировании на 2026 год останутся на уровне более 40 млрд долларов.

В феврале Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН увеличили свои оценки общей стоимости реконструкции и восстановления Украины до 524 млрд долларов в течение следующего десятилетия.

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