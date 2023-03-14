Відбудеться найближчим часом. Байден анонсував розмову з лідером Китаю
Президент США Джо Байден планує найближчим часом провести телефонну розмову із китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
На запитання журналістів на зустрічі з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком про те, чи планує він говорити із Сі Цзіньпіном найближчим часом, Байден відповів ствердно, але відмовився уточнити точно, коли саме ця розмова може відбутися.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше заявив, що Білий дім хоче відновити регулярний зв'язок з Китаєм, і Байден розраховував поговорити з Сі по телефону через деякий час після того, як уряд Китаю повернеться до роботи після щорічних Всекитайських зборів народних представників.
"Конкуренція вимагає діалогу та дипломатії. Ми закликаємо Китай упорядкувати способи спілкування на найвищому рівні", - сказав Салліван.
Раніше повідомлялося, що американські чиновники закликали лідера Китаю Сі Цзіньпіна організувати переговори із президентом України Володимиром Зеленським.
Також ми писали, що, за інформацією журналістів, лідер Китаю Сі Цзіньпін має намір поговорити з президентом України Володимиром Зеленським уперше з початку повномасштабної війни Росії проти України.
Крім того, нещодавно Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
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