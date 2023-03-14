Состоится в ближайшее время. Байден анонсировал разговор с лидером Китая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На вопрос журналистов на встрече с премьер-министром Британии Риши Сунаком о том, планирует ли он говорить с Си Цзиньпином в ближайшее время, Байден ответил утвердительно, но отказался уточнить точно, когда именно этот разговор может состояться.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, Белый дом хочет восстановить регулярную связь с Китаем, и Байден рассчитывал поговорить с Си по телефону через некоторое время после того, как правительство Китая вернется к работе после ежегодного Всекитайского собрания народных представителей.

"Конкуренция требует диалога и дипломатии. Мы призываем Китай упорядочить способы общения на высшем уровне", - сказал Салливан.