Відбиватимуть "напад" противника. ВМФ РФ розгорнули навчання біля Калінінградської області

У Калінінградській області РФ почалися навчання із залученням сил Балтійської військово-морської бази Балтійського флоту. Армія Росії планує відобразити повітряний "напад" умовного супротивника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".
"Заходи бойової підготовки проводяться відповідно до планової перевірки флотського об'єднання за підсумками зимового періоду навчання", - йдеться у заяві.
Загалом у навчаннях задіяно екіпажі близько 10 надводних кораблів, катерів та суден забезпечення, понад 1500 військовослужбовців, понад 50 одиниць військової та спеціальної техніки, а також літаки та вертольоти морської авіації. Корабельні тактичні групи вийдуть із пунктів базування і розгортання сил флоту у призначених районах Балтійського моря.
Зазначається, що екіпажам кораблів належить відпрацювати спільне плавання в єдиному похідному ордері, відбити повітряний "напад" умовного супротивника, здійснити стрільби з повітряних цілей, а також провести навчальний морський "бій". У рамках навчань корабельні групи Балтійської бази також виконають практичні ракетні та артилерійські стрільби з кораблів та авіації умовного супротивника. Розрахунки берегових ракетних комплексів "Бастіон" та "Бал" завдадуть "ударів" по морським цілям.
Нагадаємо, що Тихоокеанський флот РФ розпочав навчання із залученням понад 40 бойових кораблів та суден забезпечення, а також 20 літаків та вертольотів. Завдання корабельних груп полягає у спільному пошуку з авіацією підводних човнів умовного супротивника.
Велика Британія може розмістити новітній військовий корабель в Індо-Тихоокеанському регіоні для протистояння загрозі з боку Китаю.
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