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Будут отражать "нападение" противника. ВМФ РФ развернули учения вблизи Калининградской области

Фото: Корабль РФ (t me nexta live)
Автор: Дмитрий Браславский

В Калининградской области РФ начались учения с привлечением сил Балтийской военно-морской базы Балтийского флота. Армия России планирует отразить воздушный "нападение" условного противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

"Мероприятия боевой подготовки проводятся в соответствии с плановой проверкой флотского объединения по итогам зимнего периода обучения", - говорится в заявлении.

В учениях задействованы экипажи около 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более 1500 военнослужащих, более 50 единиц военной и специальной техники, а также самолеты и вертолеты морской авиации. Корабельные тактические группы выйдут из пунктов базирования и развертывания сил флота в районах Балтийского моря.

Отмечается, что экипажам кораблей предстоит отработать совместное плавание в едином походном ордере, отразить воздушное "нападение" условного противника, осуществить стрельбы из воздушных целей, а также провести обучающий морской "бой". В рамках учений корабельные группы Балтийской базы также выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы с кораблей и авиации условного противника. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" нанесут "удары" по морским целям.

Напомним, что Тихоокеанский флот РФ начал обучение с привлечением более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов. Задача корабельных групп состоит в совместном поиске с авиацией подлодок условного противника.

Великобритания может разместить новейший военный корабль в Индо-Тихоокеанском регионе для противостояния угрозе Китаю.

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