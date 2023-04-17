Будут отражать "нападение" противника. ВМФ РФ развернули учения вблизи Калининградской области

В Калининградской области РФ начались учения с привлечением сил Балтийской военно-морской базы Балтийского флота. Армия России планирует отразить воздушный "нападение" условного противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

"Мероприятия боевой подготовки проводятся в соответствии с плановой проверкой флотского объединения по итогам зимнего периода обучения", - говорится в заявлении. В учениях задействованы экипажи около 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более 1500 военнослужащих, более 50 единиц военной и специальной техники, а также самолеты и вертолеты морской авиации. Корабельные тактические группы выйдут из пунктов базирования и развертывания сил флота в районах Балтийского моря. Отмечается, что экипажам кораблей предстоит отработать совместное плавание в едином походном ордере, отразить воздушное "нападение" условного противника, осуществить стрельбы из воздушных целей, а также провести обучающий морской "бой". В рамках учений корабельные группы Балтийской базы также выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы с кораблей и авиации условного противника. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" нанесут "удары" по морским целям.