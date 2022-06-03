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Более 40 кораблей ВМФ РФ развернули учения в Тихом океане

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Пятница 03 июня 2022 06:56
Более 40 кораблей ВМФ РФ развернули учения в Тихом океане Фото: более 40 кораблей ВМФ РФ развернули учения в Тихом океане (mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Тихоокеанский флот РФ начал учения с привлечением более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов. Задача корабельных групп состоит в совместном поиске с авиацией подводных лодок условного противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В акватории учений будут действовать корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли и корветы, а также малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные катера и суда обеспечения.

"Также военные отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп кораблей. Будут выполнены учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям, также военные отработают вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море", - заявили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что на боевом дежурстве в Севастополе стоят четыре из шести подводных лодок Черноморского флота Российской Федерации. Они также применяются для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

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