"Відбиваємо атаки на всіх напрямках", - керівник штурмових підрозділів про ситуацію на передовій

Південь: Запорізький та Новопавлівський напрямки

Манько зазначив, що на цих ділянках ворог регулярно намагається прорватися в районах Кам’янського, Плавнів і Приморського. Штурмові та суміжні підрозділи ЗСУ відбивають атаки, знищуючи ворожі групи та відкидаючи їх назад.

Ситуація на межі Дніпропетровської та Донецької областей залишається стабільною. За словами військового, хоча дрони противника іноді залітають глибше, суттєвої загрози вони не створюють - українські бійці постійно вдосконалюють засоби протидії.

У районі Покровського діють 5-та штурмова бригада, 214-й і 225-й полки та інші підрозділи, які стримують ворога й зачищають населені пункти.

Схід: Покровський та Добропільський напрямки

На Покровському напрямку триває масштабна операція, деталі якої оприлюднять найближчим часом. На Добропільському ворога вдалося зупинити, відрізавши кілька його ешелонів та угруповань.

Манько підкреслив, що основний тиск окупанти спрямовували на Запорізький та Покровський/Мирноградський напрямки, але ЗСУ зупинили наступ.

Північ і північний схід: Харківщина та Сумщина

Бої тривають по всій лінії фронту. На Харківському та Сумському напрямках ситуація контрольована. Українські військові поступово відтискають ворога до кордону.

На Донецькому напрямку оборону тримають 5-та бригада, 33-й полк та інші частини. На Сумському й Курському діють 225-й, 33-й, 253-й батальйони та інші.

Загальна ситуація

За словами Манька, загалом фронт контрольований, і великої загрози немає. Він наголосив, що завдяки мужності й професіоналізму українських воїнів ворог не досягнув своїх цілей, його наступальний дух зламано, а випадки здачі окупантів у полон стають частішими.

Також Манько подякував штурмовикам і десантно-штурмовим військам за роботу та закликав українців вірити в ЗСУ, молитися, не забувати донатити та мобілізуватися.