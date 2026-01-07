Відбито 200 атак ворога: вечірнє зведення Генштабу за ключовими напрямками фронту

До вечора 6 грудня ситуація на фронті залишалася напруженою: бойові дії тривали практично по всій лінії зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Станом на 22:00 від початку доби 6 січня зафіксовано 200 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 139 керованих авіабомб.

Також було залучено 4073 дрони-камікадзе та здійснено 2552 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

Північ і схід

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося два бойових зіткнення, зафіксовано авіаудари та артилерійські обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак у районах Вовчанська, Стариці та Приліпки, ще три бої тривали.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник робив спроби просування, частина бойових зіткнень до вечора залишалася активною.

Донецький напрямок

На Слов'янському напрямку відбито три атаки, на Краматорському - п'ять, ще одне зіткнення тривало.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 атак, основні зусилля противник зосередив одразу на кількох ділянках.

Покровське і південь

На Покровському напрямку ворог 41 раз намагався прорвати оборону. Українські військові знищили 84 окупантів, з них 53 безповоротно, а також значну кількість техніки, дронів і пунктів управління.

Активні бої тривали й на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де відбито десятки атак.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій не зафіксовано.