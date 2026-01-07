Отбито 200 атак врага: вечерняя сводка Генштаба по ключевым направлениям фронта
К вечеру 6 декабря ситуация на фронте оставалась напряженной: боевые действия продолжались практически по всей линии соприкосновения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
По состоянию на 22:00 с начала суток 6 января зафиксировано 200 боевых столкновений.
Противник нанес один ракетный и 54 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 139 управляемых авиабомб.
Также было задействовано 4073 дрона-камикадзе и осуществлено 2552 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.
Север и восток
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения, зафиксированы авиаудары и артиллерийские обстрелы.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили 11 атак в районах Волчанска, Старицы и Прилепки, еще три боя продолжались.
На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринимал попытки продвижения, часть боестолкновений к вечеру оставалась активной.
Донецкое направление
На Славянском направлении отражены три атаки, на Краматорском — пять, еще одно столкновение продолжалось.
На Константиновском направлении зафиксировано 16 атак, основные усилия противник сосредоточил сразу на нескольких участках.
Покровское и юг
На Покровском направлении враг 41 раз пытался прорвать оборону. Украинские военные уничтожили 84 оккупантов, из них 53 безвозвратно, а также значительное количество техники, дронов и пунктов управления.
Активные бои продолжались и на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где отражены десятки атак.
На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий не зафиксировано.
Напоминаем, что Франция и Великобритания согласовали создание военных хабов на территории Украины после введения режима прекращения огня. Как сообщил премьер-министр Британии Кир Стармер по итогам встречи "коалиции желающих", эти объекты предусмотрены декларацией о намерениях по развертыванию сил и должны начать работу после подтверждения участия британского контингента в обеспечении будущего перемирия.
Отметим, что Россия создала отдельные войска беспилотных систем по модели, ранее внедренной Украиной, и планирует их дальнейшее масштабирование. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отметив, что благодаря данным военной разведки известно о текущей численности этих подразделений и планах их расширения.