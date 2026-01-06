Сотні тисяч солдатів і 400 дронів щодоби: Сирський про плани військ безпілотних систем РФ
Росія сформувала окремі війська безпілотних систем за прикладом України і масштабуватиме їх найближчими роками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.
"Завдяки нашій військовій розвідці знаємо, що противник має не менш амбітні плани. Росіяни пішли нашим шляхом і створили окремі війська безпілотних систем, які налічують уже 80 тисяч військовослужбовців", - розповів він.
За словами Сирського, у 2026 році росіяни планують збільшити чисельність цих військ до 165,5 тисяч, а до 2030 року - майже до 210 тисяч.
"Також нам відомо, що держзамовлення з виробництва далекобійних дронів в РФ виконано на 106% за рік, і воєнно-промисловий комплекс країни-агресора виробляє понад 400 таких БпЛА щодоби", - йдеться у його заяві.
Сили безпілотних систем ЗСУ
Сили безпілотних систем України - це окремий рід сил у складі Збройних сил України для централізованого застосування дронів у війні проти Росії. СБС об’єднують повітряні, морські та наземні безпілотні платформи й відіграють ключову роль в асиметричному стримуванні противника, компенсуючи нестачу авіації та артилерії.
Нагадаємо, у червні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони про створення Сил безпілотних систем в Україні.
Пізніше Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про Збройні сили України" про створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем.
Зазначимо, у ЗСУ повідомили, що Сили безпілотних систем за сім місяців від моменту їх створення уразили понад 168 тисяч російських цілей орієнтовною вартістю 20 мільярдів доларів.
Серед уражених цілей ворога - 532 танки, близько 2 500 гармат та гаубиць, майже 7 700 одиниць автотехніки та понад 5 500 мототехніки. Крім того, в СБС кажуть, що атакували понад 350 цілей безпосередньо на території Росії.