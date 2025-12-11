Відбито 200 атак ворога: Генштаб опублікував свіже вечірнє зведення

Нагадуємо, що в міністерстві оборони Великої Британії повідомили про загибель 28-річного молодшого капрала десантних військ Джорджа Гулі в Україні 9 грудня. За інформацією відомства, смерть настала внаслідок нещасного випадку далеко від лінії фронту, коли він спостерігав за випробуванням нової оборонної системи українськими військовими.

Зазначимо, що під час зустрічі в Римі з президентом України Володимиром Зеленським прем'єр Італії Джорджія Мелоні припустила можливість "болючих поступок" для України та висловила підтримку прискореному початку переговорів за участю США.