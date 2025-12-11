Відбито 200 атак ворога: Генштаб опублікував свіже вечірнє зведення

Ситуація на фронті до вечора 10 грудня залишається динамічною: інтенсивність атак противника зберігається, а українські підрозділи продовжують стримувати тиск на різних напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Від початку доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. Підрозділи Сил оборони продовжують перешкоджати просуванню противника та завдають йому значних втрат.
Російські сили здійснили 23 авіаудари із застосуванням 62 керованих бомб, запустили 1754 ударних дрони та провели 2707 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося сім бойових зіткнень, ворог провів 65 обстрілів, один із них із використанням реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку фіксувалося 10 атак у районах Старніци, Вовчанська, Дворічанського та в бік Синельникового, Обухівки та Кутьківки; одне зіткнення триває.
На Куп'янському напрямку противник дев'ять разів намагався просунутися до Петропавлівки та Курилівки.
На Лиманському напрямку відбито 23 штурмові дії, ще чотири зіткнення тривають.
У Слов'янському районі ворог сім разів атакував поблизу Ямполя та в напрямку Свято-Покровського.
На Краматорській ділянці активності не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку відбулося 23 зіткнення в районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру та інших населених пунктів.
На Покровському напрямкуза добу зафіксовано 36 спроб штурму. За попередніми даними, знищено 124 російських військових, ще 62 виведено з ладу. Також ліквідовано автомобілі, ББМ, мотоцикли, квадроцикли, дрони та укриття противника.
На Олександрівському напрямку українські бійці відбили 20 атак.
На Гуляйпільському - відбулося 14 зіткнень, два тривають.
В Оріхівському районі противник дев'ять разів безуспішно намагався прорвати оборону.
У Придніпровському напрямку зафіксовано дві невдалі спроби наступу в районі Антонівського мосту.
Нагадуємо, що в міністерстві оборони Великої Британії повідомили про загибель 28-річного молодшого капрала десантних військ Джорджа Гулі в Україні 9 грудня. За інформацією відомства, смерть настала внаслідок нещасного випадку далеко від лінії фронту, коли він спостерігав за випробуванням нової оборонної системи українськими військовими.
Зазначимо, що під час зустрічі в Римі з президентом України Володимиром Зеленським прем'єр Італії Джорджія Мелоні припустила можливість "болючих поступок" для України та висловила підтримку прискореному початку переговорів за участю США.