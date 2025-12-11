Отбито 200 атак врага: Генштаб опубликовал свежую вечернюю сводку

Обстановка на фронте к вечеру 10 декабря остается динамичной: интенсивность атак противника сохраняется, а украинские подразделения продолжают сдерживать давление на разных направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
С начала суток зафиксировано 200 боевых столкновений. Подразделения Сил обороны продолжают препятствовать продвижению противника и наносят ему значительные потери.
Российские силы осуществили 23 авиаудара с применением 62 управляемых бомб, запустили 1754 ударных дрона и провели 2707 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений, враг провел 65 обстрелов, один из них с использованием реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении фиксировалось 10 атак в районах Старницы, Волчанска, Дворичанского и в сторону Синельниково, Обуховки и Кутьковки; одно столкновение продолжается.
На Купянском направлении противник девять раз пытался продвинуться к Петропавловке и Куриловке.
На Лиманском направлении отражено 23 штурмовых действия, ещё четыре столкновения продолжаются.
В Славянском районе враг семь раз атаковал вблизи Ямполя и в направлении Свято-Покровского.
На Краматорском участке активность не зафиксирована.
На Константиновском направлении произошло 23 столкновения в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра и других населенных пунктов.
На Покровском направлении за сутки отмечено 36 попыток штурма. По предварительным данным, уничтожено 124 российских военных, ещё 62 выведены из строя. Также ликвидированы автомобили, ББМ, мотоциклы, квадроциклы, дроны и укрытия противника.
На Александровском направлении украинские бойцы отбили 20 атак.
На Гуляйпольском — произошло 14 столкновений, два продолжаются.
В Ореховском районе противник девять раз безуспешно пытался прорвать оборону.
В Приднепровском направлении зафиксированы две неудачные попытки наступления в районе Антоновского моста.
Напоминаем, что в министерстве обороны Великобритании сообщили о гибели 28-летнего младшего капрала десантных войск Джорджа Гули в Украине 9 декабря. По информации ведомства, смерть наступила в результате несчастного случая вдали от линии фронта, когда он наблюдал за испытанием новой оборонительной системы украинскими военными.
Отметим, что во время встречи в Риме с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер Италии Джорджия Мелони допустила возможность "болезненных уступок" для Украины и выразила поддержку ускоренному началу переговоров при участии США.