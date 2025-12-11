Отбито 200 атак врага: Генштаб опубликовал свежую вечернюю сводку

С начала суток зафиксировано 200 боевых столкновений. Подразделения Сил обороны продолжают препятствовать продвижению противника и наносят ему значительные потери.

Российские силы осуществили 23 авиаудара с применением 62 управляемых бомб, запустили 1754 ударных дрона и провели 2707 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Север и восток

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений, враг провел 65 обстрелов, один из них с использованием реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении фиксировалось 10 атак в районах Старницы, Волчанска, Дворичанского и в сторону Синельниково, Обуховки и Кутьковки; одно столкновение продолжается.

На Купянском направлении противник девять раз пытался продвинуться к Петропавловке и Куриловке.

Донбасское направление

На Лиманском направлении отражено 23 штурмовых действия, ещё четыре столкновения продолжаются.

В Славянском районе враг семь раз атаковал вблизи Ямполя и в направлении Свято-Покровского.

На Краматорском участке активность не зафиксирована.

На Константиновском направлении произошло 23 столкновения в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра и других населенных пунктов.

Покровское и прилегающие направления

На Покровском направлении за сутки отмечено 36 попыток штурма. По предварительным данным, уничтожено 124 российских военных, ещё 62 выведены из строя. Также ликвидированы автомобили, ББМ, мотоциклы, квадроциклы, дроны и укрытия противника.

Южные направления

На Александровском направлении украинские бойцы отбили 20 атак.

На Гуляйпольском — произошло 14 столкновений, два продолжаются.

В Ореховском районе противник девять раз безуспешно пытался прорвать оборону.

В Приднепровском направлении зафиксированы две неудачные попытки наступления в районе Антоновского моста.