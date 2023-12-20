Відбирали їжу та майно для окупантів: зрадникам з Харківської області оголосили вирок

Як зазначає відомство, двоє поплічників агресора, які працювали на російських загарбників у період окупації частини Харківської області, отримали реальні терміни ув’язнення.

Мешканець селища Циркуни

Відомо, що після захоплення населеного пункту колаборант допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості та грабувати оселі місцевих жителів.

Зловмисник разом з озброєними російськими військовими вдирався до помешкань українців, а потім вони "конфісковували" продовольчі запаси, авто та генератори.

У СБУ зауважують, що під час таких "нальотів" окупанти відбирали їжу навіть у дітей та людей похилого віку, а у разі відмови чи спротиву - погрожували катуванням та розправою.

За співпрацю з окупантами фігурант отримав від них "привілей" щодо вільного пересування селищем. Співробітники СБУ затримали зловмисника під час стабілізаційних заходів на звільненій території регіону у травні 2022 року.

Суд визнав чоловіка винним за пособництво державі-агресору, він проведе за ґратами десять з половиною років.

Мешканка Куп’янського району

Засуджена зрадниця "зливала" до ФСБ розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території громади.

Передусім агресор хотів дізнатися про місця базування складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ, щоб нанести по них вогневі ураження.

За даними слідства, російська спецслужба дистанційно залучила жінку до співробітництва після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Співробітники СБУ встановили місцеперебування зловмисниці й затримали її у власному помешканні після звільнення району.

Суд визнав жінку винною у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення, розміщення ЗСУ.